Под руководством вице-премьер-министра Мгера Григоряна и при участии главы Представительства ЕС, посла Андреа Викторин в правительстве состоялось обсуждение программ, реализуемых в рамках Экономического и Инвестиционного плана ЕС.

На обсуждении присутствовали представители как ведомств Армении, так и европейских финансовых организаций.Как сообщили «Арменпресс» в аппарате вице-премьер-министра Армении Мгера Григоряна, в ходе обсуждения речь шла о программах, реализуемых в рамках Экономическо-инвестиционного плана ЕС.

В этом контексте вице-премьер использовал существующее соглашение о программе помощи малому и среднему бизнесу и готовящееся к нему официальное подписание.Обе стороны договорились о строительстве автомагистрали Север-Юг и проведении экспертных работ в ее рамках с европейскими финансовыми институтами.

«Вице-премьер-министр подчеркнул важность совместной программы с фондом COAF в Сюникской области, выразив надежду, что программа будет способствовать повышению качества образования в Сюнике», — говорится в сообщении.Упоминались также запланированная в рамках

«Руководства по экологическому развитию Еревана» программа повышения энергоэффективности и реконструкция детских садов и поликлиник в Ереване. Отмечается, что стороны обменялись мнениями по ряду ключевых направлений в рамках Экономического и инвестиционного плана ЕС и возможных направлений следующего программного пакета. В завершение встречи была подчеркнута обоюдная готовность обеспечить реализацию программ, реализуемых в рамках пакета помощи, объявленного Еврокомиссией в июле 2021 года, о котором заявили высокопоставленные чиновники ЕС.