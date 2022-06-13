Министр обороны Сурен Папикян в сопровождении исполняющего обязанности начальника Генерального штаба ВС Армении генерал-лейтенанта Камо Кочунца и других высокопоставленных военнослужащих посетил Центральный призывной пункт МО Армении для ознакомления с работой с молодыми людьми, отправляющихся на срочную военную службу.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве обороны Армении, ответственные за процесс призыва лица представили главе Минобороны порядок встречи, приема и медицинского осмотра призывников.

Сурен Папикян ознакомился с существующими условиями призыва в учебном лагере, обошел все призывные залы, поручил обратить особое внимание на проблемы со здоровьем призывников, принять необходимые решения для повышения эффективности процесса призыва, обеспечения справедливости и прозрачности.

По словам источника, министр обороны следил за процессом жеребьевки по месту службы, пообщался с призывниками, поинтересовался их ожиданиями и настроением, пожелал им доброй службы.