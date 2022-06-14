Для малых стран, особенно для тех, которые находятся в окружении враждебных стран, ключевой задачей является сохранение фактора своего геополитического существования.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян.

«Принципиальность — одна из важнейших составляющих геополитического фактора. Отсутствие принципиальных и ценностных составляющих лишает государство и народ геополитической автономии и уникальности.

Такое государство становится «закуской» для геополитических соседей, особенно для принципиальных и амбициозных соседей», — написал Давид Бабаян, добавив, что Арцах и Армения находятся в сложной ситуации, что делает более актуальным императив сохранения статуса геополитического фактора и приверженности принципам.