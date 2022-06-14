Второй этап шахматного Гран-при между корпорациями, организованный Академией шахмат Армении (АША) при спонсорской поддержке торговой марки «Door» компании ArLeAM состоялся в начале этой недели. В числе 20 команд (4 основных игрока + запасной) в нем приняла участие и дружина Союза журналистов – пишущую братию представляли Вадим Мкртчян и Рубен Маргарян (оба – «Голос Армении»), Арарат Петросян («Республика Армения»), Норайр Шогикян (Общественная телекомпания) и Ара Налбандян (Sputnik Армения).

По итогам шести туров (при контроле времени 10 минут на партию плюс 2 секунды за каждый сделанный ход) первое место заняла команда Национального политехнического университета – 10 командных очков (18,5 индивидуальных), второе — команда «Юристы РА-1» — 9 (16), третье «Софт Констракт-1» – 9 (14,5).

Напомним, эти же шахматные коллективы, правда, в обратном порядке, составили тройку призеров по итогам первого этапа, состоявшегося в конце апреля («Софт Констракт-1», «Юристы РА-1», НПУ). Утешительный приз достался команде «Глобал Бридж»

Сборная журналистов во втором этапе выступила хуже, чем в первом — заняла 13-е место c 5 командными очками (2 победы, ничья, 3 поражения).

Отметим, что при подведении итого будут учитываться три лучших результата каждой команды на 5 этапах Гран-при. Это правило позволяет командам вступать в борьбу на любом этапе по выбору.

Помимо команд, специальными призами были награждены шахматисты, показавшие лучшие результаты на своих досках (как минимум 5 сыгранных партий).

Шахматный Гран-при проводится второй год подряд. В 2021 году в общей сложности на разных этапах турнира участвовало около 40 команд, представлявшие различные сферы (запрещено участвовать только командам шахматных спортшкол и игрокам с национальным или международным рейтингом свыше 2300 пунктов). Главное условие для участия – начать работать в данной компании или стать членом организации не позднее, чем с 1 января 2022 года.