Отчет правительства о выполнении Государственного бюджета 2021 года, скрупулезно проанализированный предварительно на слушаниях в постоянных парламентских комиссиях, включен в повестку стартовавшего во вторник очередного пленарного заседания Национального Собрания.

Итак, доходы Госбюджета-21 составили 1,683,831,463.2 тысяч драмов, расходы — 2,004,300,990.4, дефицит, соответственно, составил 320,469,527.2 тысяч драмов.

Окончательный вид исполнения программных показателей, утвержденных Законом «О Государственном бюджете Республики Армения на 2021 год» и впоследствии подвергшихся по инициативе правительства корректировке, выглядит следующим образом: по части доходов программные показатели выполнены на 99.6%, составив 1,683.8 млрд драмов, по части расходов — 97.8%, 2,004.3 млрд.

В своем отчете правительство подчеркнуло: по сравнению с предыдущим годом и в доходной, и в расходной частях Госбюджета зарегистрирован рост. В частности, доходы возросли на 7.9% (123.2 млрд драмов), что обусловлено ростом налоговых доходов и госпошлин. Расходы возросли на 5.8% (109.7 млрд драмов), что обусловлено ростом текущих расходов.

Доходы

В 2021 году, по сравнению с предыдущим, в доходной части Госбюджета на 5,5 процентов возрос удельный вес налоговых поступлений и госпошлин, а удельный вес официальных грантов и иных доходов сократился соответственно на 2.7 и 2.8 процента.

В предыдущем году в Госбюджет поступило 1,587.0 млрд драмов налогов и госпошлин, что обеспечило выполнение на 100.2 процента уточненной программы. Налоговые поступления и госпошлины возросли на 14.6 процентов, составив 201.7 млрд драмов.

В отчетном году рост был зарегистрирован почти по всем видам налогов, стимулом к чему послужила экономическая активность — увеличение импорта и экспорта, зарплат и числа рабочих мест и др.

В то же время на снижение показателя налоговых поступлений в 2021 году повлиял рост НДС, увеличение сумм, возвращенных по линии налога на прибыль и акцизного налога, достигших огромных размеров.

Из внешних источников в 2021 году поступило 12.4 млрд драмов официальных грантов. Иные поступления в госказну составили в общей сложности 84.6 млрд драмов, на 97.2% обеспечив годовые программные показатели. По сравнению с предыдущим годом по линии иных доходов констатировано сокращение на 30.8% (37.7 млрд драмов), обусловленное сокращением трансфертов.

Расходы

В 2021 году под ответственностью 46 государственных органов и правительства было предусмотрено реализовать 174 программы. После корректировки число этих программ увеличилось на 4.

Из фактических расходов Госбюджета, составивших 2,004.3 млрд драмов, 30.9% выпало на долю программ Министерства труда и социальных вопросов, 16.8% — Министерства обороны, 10% — Министерства территориального управления и инфраструктур, 9.2% — Министерства финансов, 8.7% — Министерства образования, науки, культуры и спорта, 3.3% — Полиции, 2.2% Министерства экономики.

Рост расходной части на 5.8%, или на 109.7 млрд драмов в основном обусловлен увеличением расходов некоторых министерств. В то же время на 13.1% сократились расходы Министерства обороны, что обусловлено выделением дополнительных средств в условиях боевых действий в 2020 году.

7.2% роста расходов в большей мере обусловлены увеличением расходов по линии пособий и пенсий. Почти по всем видам расходов констатирован рост, что связано с затратами Министерства обороны в рамках программы обеспечения безопасности РА — в отчетном году в этих целях израсходовано 197.8 млрд драмов.

Капитальные расходы в отчетном году составили 218.4 млрд драмов.

Дефицит

Дефицит бюджета-21 составил 320.5 млрд драмов. В отчете правительства отмечено, что низкий уровень дефицита по сравнению с программой в основном обусловлен низким уровнем показателя получения займов и ссуд из внешних источников.

В отчетном году дефицит госбюджета на 101.2 млрд драмов был профинансирован за счет внутренних, и на 219.3 млрд — внешних источников.

По сравнению с 2020 годом существенно изменилась структура источников финансирования дефицита. Если в предыдущем году дефицит полностью финансировался за счет внутренних источников, то в 2021-м он в значительной мере финансировался за счет внешних, что было обусловлено выпуском валютных гособлигаций.

Государственный долг

По состоянию на 31 декабря 2021 года государственный долг Республики Армения составил 4,429.6 млрд драмов (9,225.6 долларов США), из которых внешний долг составляет 2,972.4 млрд драмов, или 6,190.7 млн долларов США, внутренний — 1,237.4 млрд драмов, или 2,577.2 млн долларов США.

По сравнению с предыдущим годом внешний долг РА по состоянию на 31 декабря 2021 года возрос на 265.3 млрд драмов или 1,257.2 млн долларов США, что было обусловлено увеличением долга правительства РА на 7.3%, а внешний долг Центрального банка сократился на 8.6%.

В отчетный период большое внимание было уделено экономическому развитию посредством расширения экономических возможностей. Развитие креативных навыков человека, рост благосостояния среднего слоя, сокращение бедности, формирование сферы, стимулирующей экспорт и др.

Приоритетными направлениями реформ были обозначены совершенствование законодательного поля, повышение эффективности управления, пропорциональное развитие регионов и т.д.