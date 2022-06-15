Не секрет, что сегодня народные песни в регионах в основном исполняются бабушками и дедушками, которые являются хранителями культурных и духовных традиций нашего народа. С уходом же носителей отправляется в небытие и фольклорное наследие, которое необходимо сохранить для будущих поколений.

С этой целью общественная организация «Молодежный клуб Севан» при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении инициировала «возрождение» бесценного пласта отечественной культуры и реализует программу «Апдейт» («Обновление»). Цель проекта – способствовать сохранению, жизнестойкости и распространению забытого нематериального культурного наследия, в частности народных песен общин Севанского бассейна.

Сейчас уже идет 3 этап программы, обобщающий предыдущие, в рамках которых молодые члены общественной организации в прибрежных районах озера Севан собирали, записывали и перекладывали на ноты образцы народного песенного фольклора. Программа же «Апдейт 3» осуществляет запись собранных народных песен, обучение подростков и молодежи, «возвращение» песен местной общине и их распространение.

На третьем этапе осуществляется обработка и популяризация части собранных песен в исполнении профессиональных музыкантов или коллективов, в результате чего народные песни обретают новое дыхание — более доступное и воспринимаемое для молодежи, с сохранением оригинального мотива песни и мелодии. Параллельно будут сниматься видеоролики, которые разместят на социальных платформах (youtube, facebook), чтобы сделать их более доступными для широкой общественности.

Помимо записи песен, осуществляются посещения общин, где были собраны песни, встречи с местными подростками и молодежью в общинных центрах, представление песен, обучение им и общение. Эти встречи направлены на сохранение связи с общинами — чтобы не отрывать песни и молодых людей от их корней.

В записях песен уже приняли участие коллективы «Шушва бэнд» и «Тиезерк бенд», а также сопрано, исполнительница камерной музыки Асмик Багдасарян-Долуханян. Она, например, исполняет песню «Ананан нан» родом из села Акунк, а «Тиезерк бэнд» уже представил в обновленном формате в селе Цовагюх местную свадебную песню «Таг цахкецав”.