Два издания Катара «al-watan» и «al-sharq» в своих рубриках «Точка зрения» осветили официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Катар, опубликовав статьи «Растущие отношения» и «Катар и Армения. Партнерство во имя мира».

Как сообщает «Арменпресс», в статьях обобщены визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Доху и ряд встреч, подписанные соглашения и меморандумы.

Издание «al-watan» написало, что крепнут и растут армяно-катарские отношения, основанные на уважении, общих интересах и твердом желании развивать двустороннее сотрудничество, доказательством чего стали подписанные меморандумы и соглашения, касающиеся различных сфер.

«Государство Катар стремится установить прочные международные отношения и диверсифицировать своих партнеров в рамках общих интересов, установления мира и устойчивого развития», — написало «al-sharq».