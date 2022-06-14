14 июня руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян присутствовал в Национальной галерее Армении на церемонии погашения почтовых марок «Всемирно известные армяне: Артем Патапутян».

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает аппарат премьер-министра, отмечая, что на марке изображен известный армянский ученый, молекулярный биолог Артем Патапутян, который в 2021 году был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине. Справа на марке изображена Нобелевская премия, присужденная Артему Патапутяну.

Руководитель Аппарата Премьер-министра поприветствовал присутствующих и поздравил их со знаменательным событием. По словам Араика Арутюняна, это событие вдвойне радостно, так как на марке изображен первый армянин, лауреат Нобелевской премии. «Господин Патапутян, приветствую вас.

Я рад, что вы находитесь в Армении, особенно после этого события. Это большая честь для нас. Для нас честь иметь ваше изображение на одном из символов Армении, в данном случае на марке. Думаю, этот день запомнится не только присутствующим здесь, но и филателистам, которые с большим удовольствием будут иметь эту марку в своих коллекциях», — сказал Араик Арутюнян.

Погасили марку Араик Арутюнян, Артем Патапутян, заместитель министра высоких технологий Давид Саакян, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Карен Трчунян, заместитель министра экономики Ани Испирян, генеральный директор Айпост Айк Карапетян, президент Ассоциация филателистов Армении Овик Мусаелян. Автором дизайна марки номиналом 350 драмов является Давид Довлатян. Она была напечатана французской типографией Cartor тиражом 20 000 экземпляров.