Свежий воздух, мастер-классы, интересное времяпрепровождение, пение и танцы. Фестиваль «Армянские травы» для всей семьи в этом году уже в 8-й раз пройдет в селе Енокаван Тавушской области.

Участники познакомятся с разными способами использования растений, научатся отличать натуральные растения от искусственных, примут участие в приготовлении огромной булочки. Более 50 участников фестиваля представят чаи, травяные куклы, травяную косметику.

В беседе с «Арменпресс» соучредитель фестиваля Ирина Чибухчян считает «Армянские травы» полезным и успешным. Она отмечает, что у фестиваля есть и образовательная составляющая.«Девиз нашего фестиваля: мы сохраняем то, что любим, мы любим то, что знаем. Мы стремимся пропагандировать рациональное использование трав.

Поймите, когда и как правильно собирать травы, чтобы не тратить ресурсы впустую. Одна из наших целей — показать, что травы Армении — это не только чабрец и мята. Их много, и они имеют разное применение, например, используются в ювелирном деле, строительстве, медицине», — сказала она.

Как и каждый год, в этом году фестиваль готовит своим посетителям множество сюрпризов. Помимо традиционных мероприятий гости фестиваля примут участие в создании 50-метрового панно с изображением семян и растений. По окончании фестиваля произведения будут розданы присутствующим в качестве сувениров.