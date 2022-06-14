Любителям искусства будут представлены работы, хранящиеся в фондах Музея современного искусства в Ереване и никогда не экспонировавшиеся. Музей, отмечающий свою полувековую историю, готовит новую уникальную выставку при поддержке мэрии Еревана.

Об этом «Арменпресс» сообщили в аппарате мэрии Еревана.«В состав выставки вошли, в основном, работы из музейных архивов. Вот авторы 60-х и 80-х годов. Есть работы, которые никогда не экспонировались, есть работы, которые экспонировались 40 лет назад», — говорит директор музея Нунэ Аветисян.

Музей современного искусства был открыт в 1972 году. Вокруг идеи Генриха Игитяна объединились самые яркие художники 60-х годов. «Это был первый и единственный центр современного искусства в Советском Союзе», — говорится в заявлении.«Он просто с ума сходил, чтобы объединить всех вокруг себя.

В то время мы были очень счастливы иметь возможность выступить. Однажды Сароян пришел в музей, прошелся, посмотрел и сказал, что этот день был лучшим днем в его жизни», — рассказывает народный артист РА Роберт Элибекян.«Современное искусство было под запретом в советское время. Открытие музея стало революцией», — подчеркивает Нунэ Аветисян.

По словам источника, в музее насчитывается более 2500 произведений. С годами коллекция пополнялась работами молодых художников. На выставке, посвященной 50-летию основания музея и 90-летию Генриха Игитяна, будет представлено более 300 работ 150 авторов. Видеоарт, инсталляции, видеофильмы.

В день открытия выставки начнутся съемки полнометражного фильма «Этот Игитян…».По случаю юбилея музея издан 3-й том русско-английской иллюстрированной книги «Музей современного искусства». Упоминается, что выставка откроется 17 июня в бывшем здании Министерства иностранных дел на площади Республики. Выставка продлится 2 месяца. В юбилейный год Музей современного искусства представит еще ряд интересных проектов.