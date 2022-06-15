Сегодняшняя Армения — страна возможностей с современным, образованным, трудолюбивым человеческим капиталом и различными форматами сотрудничества со многими странами.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на форуме «Дни науки и предпринимательства 2022», начавшемся в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна говорил министр экономики Армении Ваан Керобян.

Он отметил, что небходимо консолидировать научный потенциал и развивать наше государство. «Мы постоянно будем углублять процессы интеграции в глобальную экономику, и предлагать миру результаты наших умственных способностей. Этот форум является прекрасной возможностью для взаимодействия науки и бизнеса, для обмена мнениями», — сказал он, добавив, что будущее Армении это и технологическое развитие и наукоемкая экономика.

По словам Керобяна, правительство Армении становление наукоемкой экономики считает важнейшим приоритетом развития экономики.

Для участия в форуме в Армению прибыл лауреат Нобелевской премии в области медицины 2021 года, молекулярный биолог, невролог, профессор Артем Патапутян, также и всемирно известные ученые-армяне. Цель форума — развитие взаимодействия между наукой и бизнесом и раскрытие возможностей коммерциализации науки.