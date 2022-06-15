Министр экономики Армении Ваан Керобян на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на днях встретился с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Министерство экономики Армении представило некоторые подробности встречи.

Верхний Ларс — единственный пункт пропуска на российско-грузинской границе. КПП занимает первое место в регионе по грузообороту автомобильных перевозок – только в течение 2021 года через него прошло 4,3 млн тонн грузов. Для увеличения пропускной способности с марта 2021 года ведутся работы по реконструкции КПП.

«Ситуация в Верхнем Ларсе требует немедленного решения, так как грузовые машины пересекают грузинский участок дороги за 20-30 дней. Это продукты, которые нужны российским компаниям и потребителям. Ситуация осложнится, учитывая, что сезон сбора урожая уже начался», — сказал министр экономики РА Ваан Керобян.

Ожидается, что после реконструкции пропускная способность КПП «Верхний Ларс» увеличится в 6,4 раза, он сможет пропускать более 2,5 тысяч автомобилей в сутки, с возможностью увеличения до 3 000. В настоящее время ежедневно в среднем пропускается по 800-1000 грузовых машин, при общей пропускной мощности 400 автомобилей в сутки.

«Мы все понимаем потенциал увеличения пропускной способности пункта и с технической точки, и с точки зрения документации. Это ключевое условие укрепления торгово-экономического сотрудничества между Россией и Арменией. Поэтому работы по реконструкции КПП ведутся без остановки. Строители обещают закончить их в третьей четверти 2022 года», — сказал Максим Решетников.

Во встрече участвовали также заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач и представители Таможенной службы Минтранса.

Обсуждается создание армяно-иранских исследовательских центров

Посол Республики Армения в Исламской Республике Иран Арсен Авагян встретился с заместителем министра науки, исследований и технологий Исламской Республики Иран, руководителем Центра международного научного сотрудничества доктором Вахидом Хадади Аслом. Как сообщило посольство Армении в Иране, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с обменом студентами, технологиями, а также сотрудничество между научными и технологическими парками.

Стороны коснулись прибытия делегации Министерства науки Ирана в Ереван, а также обсудили вопросы, связанные с обменом информацией в областях, представляющих взаимный интерес, и созданием совместных исследовательских центров.

В ходе встречи посол Армении в Иране сообщил о готовности министра науки своей страны посетить Тегеран в срок, предложенный иранской стороной.

Хаддади Асл выразил готовность расширять сотрудничество в области науки и техники с дружественными, особенно с соседними странами, и повышать уровень двусторонних отношений.