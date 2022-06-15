14 июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся в Болгарии с официальным визитом, встретился с депутатами группы дружбы Болгария-Армения Национального собрания Республики Болгарии.

Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

Министр Мирзоян и руководитель группы дружбы Болгария-Армения Атанас Зафиров констатировали, что между двумя странами налажено эффективное и взаимовыгодное сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем формате, основанное на исторических связях и взаимодоверии между двумя странами и народами. В укреплении армяно-болгарских отношений была подчеркнута и значительная роль армянской общины, проживающей в Болгарии на протяжении столетий.

В качестве важного направления развития отношений двух стран собеседники назвали парламентскую дипломатию, отметив необходимость активизации контактов между парламентскими группами и сотрудничества на международных парламентских площадках.

Стороны также обменялись мнениями о возможностях развития сотрудничества между Арменией и Болгарией в сферах торговли, экономики, туризма, образования и культуры, для чего имеется довольно богатая правовая база, содержащая более 60 документов.

Министр Мирзоян проинформировал собеседников о ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта, а также о развитии процессов, направленных на установление мира и стабильности в регионе. Стороны согласились, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован комплексно в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ путем мирных переговоров.Министр иностранных дел РА особо подчеркнул актуальность гуманитарных проблем, возникших после 44-дневной войны, в частности, возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц, задерживаемых в Азербайджане, и необходимость сохранения армянского исторического и культурного наследия на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана.