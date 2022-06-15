В 2021-2022 гг. бюджет Арцаха достиг беспрецедентных размеров, беспрецедентных размеров достигло и содействие бюджету Арцаха со стороны правительства Армении. Правительство Армении было, есть и будет рядом с Арцахом.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем заключительном слове при обсуждении в Национальном собрании годового отчета об исполнении государственного бюджета за 2021 год.

Премьер-министр заявил, что в течение всего 2021 года оппозиция заявляла, что правительство оставило Арцах в одиночестве, и требовала принять формулу: «Арцах никогда не будет в составе Азербайджана», заявляя, если действующая власть не примет ее, то предаст арцахский вопрос.

По его словам, первое опровергается бюджетными показателями. «В 2021-2022 годах бюджет Арцаха достиг беспрецедентного размера, беспрецедентного размера достигла бюджетное содействие Арцаху со стороны правительства РА. В 2019 году бюджет Арцаха составил 117,9 млрд драмов, что является самым высоким показателем за весь довоенный период, т.е. с 90-х годов. Из этой суммы 57,8 млрд драмов было выплачено правительством Армении. В 2021 году доходная часть бюджета Арцаха составила 174 млрд драмов, из них 128 млрд драмов — сумма, перечисленная Арменией. Другими словами, в послевоенный период бюджет Арцаха был самым высоким в истории, у Арцаха никогда не было большего бюджета, и Армения никогда не оказывала большего содействия Арцаху. Другими словами, содействие Армении Арцаху в 2021 году увеличилась на 122% по сравнению с 2019 годом или на 70 млрд драмов. Бюджет Арцаха в целом увеличился на 48% или 45 млрд драмов», — заявил Пашинян.

По его словам, 73% бюджета Арцаха на 2021 год было перечислено правительством Армении. В 2021 году содействие правительства Армении бюджету Арцаха превысило весь бюджет Арцаха на 2019 год. Премьер-министр напомнил, что с декабря 2020 года до конца 2021 года правительство Армении реализовало в Арцахе программы на 136 млрд драмов. За этот период за счет средств, выделенных из бюджета Армении, выплачивались заработная плата служащих, пенсии и пособия всем работникам всех бюджетных учреждений Арцаха, возмещались расходы системы здравоохранения и образования. С ноября 2020 года в течение 2021 года все коммунальные расходы жителей Арцаха возмещались за счет средств государственного бюджета РА.

В 2022 году бюджетное содействие правительства Армении Арцаху составит 160 млрд драмов, т.е. в 2022 году по сравнению с 2021 годом сумма, предоставленная правительством Армении Арцаху, увеличится на 32 млрд драмов, по сравнению с 2019 годом — на 102 млрд драмов. На эти средства в Арцахе произошло 20-процентное повышение пенсий и пособий, идет масштабное жилищное строительство.Пашинян подчеркнул, что правительство Армении не кричит обо всем этом. «И я думаю, что мы поступили правильно, потому что это наша работа. И правительство Армении было, есть и будет на стороне Арцаха, как бы некоторые круги не замечали этого или пытались бы посеять противоречия между Арменией и Арцахом», — сказал премьер-министр.