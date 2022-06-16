В рамках проходящего в Риме министерского форума ООН по вопросам старения министр труда и социальных вопросов Республики Армения Нарек Мкртчян в сопровождении посла Армении в Святом Престоле Карена Назаряна провел встречи с представителями Армянской католической церкви и церковных учреждений.

Как сообщили «Арменпресс» в министерстве, 15 июня министр Мкртчян посетил армянскую гимназию Левоньян и церковь Св. Николая, где встретился с директором гимназии Нареком Намояном.

В тот же день члены делегация, возглавляемой министром, в Конгрегации армянских сестер Непорочного Зачатия встретились с Арусяк Сачоян.

На встречах министр представил программы и приоритеты, осуществляемые правительством Армении в сфере социальной защиты, отметил важность объединения усилий и сотрудничества с действующими в данной сфере в диаспоре структурами.

Министр высоко оценил многолетнюю деятельность Конгрегации, направленную на решение социальных проблем соотечественников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках визита министр посетил Ватикан, встретился с представителем Армянской апостольской церкви в Святом Престоле Хажаком Парсамяном.