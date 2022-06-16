В 2021-2022 гг. бюджет Арцаха достиг беспрецедентных размеров, беспрецедентных размеров достигло и содействие бюджету Арцаха со стороны правительства РА. Правительство Армении было, есть и будет рядом с Арцахом. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в своем заключительном слове при обсуждении в Национальном Собрании годового отчета об исполнении Государственного бюджета за 2021 год.

Премьер-министр заявил, что в течение всего 2021 года оппозиция заявляла, что правительство оставило Арцах в одиночестве, и требовала принять формулу: «Арцах никогда не будет в составе Азербайджана», заявляя: если действующая власть не примет ее, то предаст арцахский вопрос.

По его словам, первое опровергается бюджетными показателями. «В 2021-2022 годах бюджет Арцаха достиг беспрецедентного размера, беспрецедентного размера достигло бюджетное содействие Арцаху со стороны правительства РА. В 2019 году бюджет Арцаха составил 117,9 млрд драмов, что является самым высоким показателем за весь довоенный период, т.е. с 90-х годов. Из этой суммы 57,8 млрд драмов было выплачено правительством Армении. В 2021 году доходная часть бюджета Арцаха составила 174 млрд драмов, из них 128 млрд драмов — сумма, перечисленная Арменией. Другими словами, в послевоенный период бюджет Арцаха был самым высоким в истории, у Арцаха никогда не было большего бюджета, и Армения никогда не оказывала большего содействия Арцаху. Иначе говоря, содействие Армении Арцаху в 2021 году увеличилась на 122% по сравнению с 2019 годом или на 70 млрд драмов. Бюджет Арцаха в целом увеличился на 48% или 45 млрд драмов», — заявил Пашинян.

По словам главы Кабинета министров, 73% бюджета Арцаха на 2021 год было перечислено правительством Армении. В 2021 году содействие правительства Армении бюджету Арцаха превысило весь бюджет Арцаха на 2019 год. Премьер-министр напомнил, что с декабря 2020 года до конца 2021 года правительство Армении реализовало в Арцахе программы на 136 млрд драмов. За этот период за счет средств, выделенных из бюджета Армении, выплачивались заработная плата служащих, пенсии и пособия всем работникам всех бюджетных учреждений Арцаха, возмещались расходы системы здравоохранения и образования. С ноября 2020 года в течение 2021 года все коммунальные расходы жителей Арцаха возмещались за счет средств государственного бюджета РА.

В 2022 году бюджетное содействие правительства Армении Арцаху составит 160 млрд драмов, т.е. в 2022 году по сравнению с 2021 годом сумма, предоставленная правительством Армении Арцаху, увеличится на 32 млрд драмов, по сравнению с 2019 годом — на 102 млрд драмов. На эти средства в Арцахе произошло 20-процентное повышение пенсий и пособий, идет масштабное жилищное строительство.

Пашинян подчеркнул, что правительство Армении не кричит обо всем этом. «И я думаю, что мы поступили правильно, потому что это наша работа. И правительство Армении было, есть и будет на стороне Арцаха, как бы некоторые круги не замечали этого или пытались бы посеять противоречия между Арменией и Арцахом», — сказал премьер-министр.

Утверждения о том, что за всю историю переговорного процесса вокруг Нагорного Карабаха руководствовались принципом и стратегией «Арцах никогда не будет в составе Азербайджана», являются абсолютной ложью, заявил премьер.

«Эти утверждения являются абсолютной ложью, поскольку за всю историю переговорного процесса и Роберт Кочарян, и Серж Саргсян, и вместе с ними — их политический спутник Дашнакцутюн, признавали Арцах частью Азербайджана и/или не руководствовались принципом «Арцах никогда не будет в составе Азербайджана», заявил Пашинян. И представил факты и доказательства, обосновывающие это заявление.

«25 ноября 1998 года тогдашнее руководство Армении во главе с Робертом Кочаряном согласилось принять в качестве основы для переговоров представленное сопредседателями Минской группы ОБСЕ предложение о так называемом общем государстве, которое гласит: «Нагорный Карабах является государственно-территориальным образованием республиканского типа и вместе с Азербайджаном образует общее государство в его международно признанных границах». Вторая цитата из пакета: «Граждане Нагорного Карабаха в качестве удостоверения личности будут иметь азербайджанский паспорт со специальной пометкой »Нагорный Карабах»».

Естественно, об этом знали и Роберт Кочарян, и Серж Саргсян, и АРФ Дашнакцутюн. Странно, почему они не ответили на это предложение сопредседателей, что Арцах никогда не будет в составе Азербайджана. Наоборот, исходя из вышеупомянутой версии, они не только не исключили, что Арцах может быть частью Азербайджана, но и согласились с ключевой логикой переговорного пакета, что Арцах должен быть частью Азербайджана — в рамках территориальной целостности Азербайджана. Более того, этим шагом они проигнорировали принятую Арцахом 2 сентября 1991 года Декларацию о независимости, Референдум о независимости от 10 декабря 1991 года и его результаты», — подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр напомнил, что за переговорным пакетом последовал так называемый «пакет по обмену территориями».

«Хочу подчеркнуть, что этим переговорным пакетом тогдашние руководители Армении признали Арцах частью Азербайджана. Почему? Потому что смысл упомянутого пакета в том, что Армения передает Мегринский район Азербайджану, а взамен получает Нагорный Карабах. Иными словами, если Армения должна была передать Азербайджану часть своей суверенной территории, чтобы получить Карабах, значит, она признает Карабах территорией Азербайджана. Думаю, здесь нет необходимости в дополнительных комментариях. Тем более что в рассматриваемом проекте прямо написано, что Армения отдаст Мегри, а Азербайджан — Лачинский район, Шуши и Нагорный Карабах. Обратите внимание, Азербайджан отдает Нагорный Карабах Армении, значит, Кочарян признал, что Карабах вместе с Шуши и Лачином принадлежит Азербайджану, как и Мегри принадлежит Армении, который он, в свою очередь, дает Азербайджану, чтобы получить Нагорный Карабах.

Иными словами, обсуждая вышеупомянутые известные переговорные концепции, мы видим, что эта тройка — Роберт Кочарян, Серж Саргсян и АРФ Дашнакцутюн, в годы своего правления согласились с тем, что Арцах может быть частью Азербайджана, а во втором случае согласились с тем, что Арцах входил в состав Азербайджана», — подчеркнул премьер-министр.

По его словам, эти реалии еще более укрепились в ходе обсуждения Мадридских принципов.

«Напомню, что эти принципы были официально представлены Армении и Азербайджану сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Мадриде в 2007 году, и армянская сторона согласилась принять их в качестве основы для переговоров. Когда это произошло, страной руководил Роберт Кочарян, премьер-министром был Серж Саргсян, а АРФД была частью правительства, членом и опорой правящей команды. Я имею в виду, что как в ходе всех предыдущих переговоров, так и во время принятия Мадридских принципов они вместе несли ответственность.

И теперь отметим, что взяв за основу переговоров Мадридские принципы, тогдашнее руководство Армении признало Карабах в составе Азербайджана, исключив любую практическую возможность выхода Карабаха из состава Азербайджана. Чем аргументируется то, что я сказал? Как известно, Мадридскими принципами определяется, что будущий статус Нагорного Карабаха должен решаться путем проведения референдума в согласованные сроки между сторонами, то есть между Арменией и Азербайджаном. Первый же вопрос, который возникает, заключается в следующем: в таком случае, а как же референдум о независимости от 10 декабря 1991 года в Нагорном Карабахе? Если вы говорите, что статус Арцаха должен определить референдум, который должен состояться в будущем, вы фактически объявляете, что референдум, состоявшийся 10 декабря 1991 года, не был решающим — в плане определения статуса.

Если он не был решающим, то почему вы говорите, что статус должен определяться референдумом, который должен быть проведен в будущем? А если вы говорите, что предыдущий референдум о статусе Арцаха не был решающим, то разрушаете весь армянский дискурс и заявление по нагорно-карабахскому вопросу. Потому что все, что армянская сторона должна была сказать, это то, что Нагорный Карабах никогда не входил в состав независимого Азербайджана, и исключительно законным путем, то есть вышел из состава Советского Азербайджана в результате референдума.

Это была армянская формулировка с 1991 года, и в середине 2000-х годов, приняв Мадридские принципы, тройка Роберт Кочарян-Серж Саргсян-Дашнакцутюн, по сути, вернула Нагорный Карабах в состав Карабаха, потому что было сказано, что в 1991 году референдум не определил статус Арцаха, то есть — Нагорный Карабах не получил независимости или статуса в результате этого референдума, и этот статус будет определен референдумом, который будет проведен в будущем. Более того, Мадридские принципы исключали возможность того, что Нагорный Карабах не будет частью Азербайджана. Почему? Потому что, согласно этим принципам, Азербайджан получал право вето в вопросе определения статуса Нагорного Карабаха, то есть имел возможность предотвратить установление любого нежелательного для него статуса», — заключил Пашинян.