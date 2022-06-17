Национальное Собрание завершило в среду обсуждение проекта отчета правительства о выполнении Государственного бюджета Армении за 2021 год.

Представляя документ на пленарном заседании НС, министр финансов Тигран Хачатрян напомнил: 2020 год был очень трудным — пандемия коронавируса и 44-дневная война создали проблемы, способные привести к экономическим и социальным потрясениям. Задача управления указанными явлениями, смягчения их негативных последствий, восстановления экономической активности и стабилизации основ развития была главенствующей в 2021 г. для макроэкономической, включая фискальную, политики.

Однако в 2021 году в экономиках мира и в основных странах-партнерах Армении наблюдались тенденции к восстановлению. По словам министра, после пандемии и войны в Карабахе экономика в 2021 году вступила в фазу восстановления.

В отчетный период значительно увеличились доходы государства, особенно за счет роста налоговых поступлений. Расходы бюджета в течение года значительно увеличились и дополнились по новым направлениям, управление государственным долгом стало более надежным, что снизило макроэкономические риски, возникающие из-за фактического высокого уровня долга.

Годовой рост экономики, по словам главного финансиста страны, составил 5,7% вместо запланированных ранее 3,2%. Экономический рост произошел в основном за счет роста услуг, который составил 4 процентных пункта. Половину прироста обеспечили услуги размещения и питания. Влияние роста отрасли составило 0,8 процентных пункта.

И это при высоком инфляционном фоне, наблюдавшемся в течение всего года. Средняя инфляция составила 7.2%, и этот фактор, по словам министра, наблюдается также в текущем году. Кстати, инфляция была заметна во всем мире как в прошлом, так и в текущем году.

На экономический рост негативно повлияло и сокращение сельского хозяйства — показатель общего роста снизился на 0,2 процентных пункта.

Зато позитивные подвижки наблюдались на рынке труда. В частности — увеличение средней заработной платы как в государственном, так и в частном секторах. Средняя заработная плата в 2021 году в сравнении с 2020 годом выросла на 7,6%. При этом дефицит государственного бюджета по отношению к ВВП составил 4,6%, что на 0,8 процентных пункта меньше, чем годом ранее. Государственный долг по отношению к ВВП составил 60,3%, что на 3,2% меньше, чем в 2020 году.

В минувшем году увеличились доходы госбюджета — за счет восстановления экономики и роста налоговых поступлений.

Общие доходы бюджета, напомним, составили 1 трлн 683,8 млрд драмов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 7,9%. Выручка по уточненному плану составила 99,6%. 94,2% доходов сформировали налоговые поступления в размере 1 трлн 587 млрд драмов, что составляет 22,7% ВВП 2021 года.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года налоги выросли на 14,6%, в основном за счет увеличения налоговой базы, потребления и импорта, а также введения гербовых сборов и экспортных пошлин на концентраты.

В целом, годовые налоговые поступления составили примерно на 147 млрд драмов больше, чем первоначально планировалось. Скорректированная программа налоговых поступлений в бюджет выполнена на 100,2%. По сравнению с 22,4% в предыдущем году отношение налогов к ВВП увеличилось на 0,3% и достигло 22,7%. Реализация расходов составила 97.8%.

Минувший год стал исключением в плане выполнения капитальных вложений — 92,5% выше уточненного плана. По сравнению с 2020 г. текущие расходы увеличились почти на 120 млрд драмов, или 7,2%.

В итоге 2021 г. долг правительства к ВВП составил 60,3%, что улучшилось на 3,2% по сравнению с предыдущим годом.

Что касается внешнего долга, то в 2021 г. по нему выплачено 72,5 млрд драмов наших процентных обязательств. По убеждению господина Хачатряна, при пятипроцентном, к примеру, отклонении от среднего курса валюты, это будет означать экономию около 3,5 млрд драмов.

Экономическому росту в большой мере поспособствовал рост в сфере услуг. В то же время промышленность и строительство также прогрессировали, способствуя экономическому росту. А вот рост потребления составил 3,7%.

Что касается экспорта – он увеличился на 16,5%. Импорт – на 10,9%.

По уточненным цифрам, государственный долг Армении на конец 2021 года составил 4 трлн 430 млрд драмов, что эквивалентно 9 млрд 226 млн долларов США. Большая его часть – это долг правительства, а 220 млрд драмов – Центробанка. Долг правительства к концу года составил 4 трлн 210 млрд драмов. Из них внешний — 2 трлн 972 млрд драмов, внутренний — 1 трлн 237 млрд драмов.

В ходе обсуждения документа руководители отраслей подробно представили результаты деятельности, эффективность расходования ассигнованных бюджетных средств, ответили на вопросы депутатов.

Напомним, что в последнее время в пленарных заседаниях НС участвуют исключительно депутаты парламентского большинства – фракции «Гражданский договор», оппозиция бойкотирует работу представительного органа. Обсуждаемый документ парламентским большинством был одобрен 68 голосами.

В среду же под звуки государственного гимна страны НС VIII созыва завершил 3-ю сессию. Но это не означает, что по инициативе правительства или законодателей не могут быть созваны внеочередные сессии.