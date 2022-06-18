Служба национальной безопасности Республики Арцах, будучи последовательной в осуществлении возложенных на нее законодательством функций и полномочий в сфере информационной безопасности, информирует, что азербайджанские спецслужбы в арцахском пространстве социальной сетиFacebook продолжают распространять фальшивые новости на армянских аккаунтах, пытаясь создать атмосферу страха.

Как передает Арменпресс, СНБ Арцаха призывает воздержаться от распространения сомнительных новостей и следить только за официальными новостями.

«СНБ Арцаха предпринимает соответствующие шаги для предотвращения возможных развитий. Призываем не поддаваться фальшивым новостям и воздерживаться от распространения сомнительных новостей, их обсуждения в социальных сетях и следить только за официальной новостной лентой»,-говорится в сообщении ведомства.