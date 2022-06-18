Новоизбранный председатель Комитета гражданской авиации Мигран Хачатрян считает, что никто единолично и самостоятельно не может решить все те проблемы, которые встали перед авиацией нашей страны.

«Я абсолютно уверен, что они разрешимы, и для этого есть все предпосылки и основания. Безмерно благодарен за теплые слова и добрые пожелания. Безмерно благодарен за теплые слова и добрые пожелания. Каждое из них по-своему ценное и обязывающее. Будьте уверены, совместными усилиями и благодаря кропотливой работе мы вернем и восстановим былую славу и высокий авторитет армянской авиации», — говорится в заявлении, распространенном председателем Комитета гражданской авиации Армении углублению дружественных связей и договорились о продолжении активного диалога.