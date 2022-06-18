Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл с рабочим визитом в Республику Армения.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения.

Встреча Никола Пашиняна и Ираклия Гарибашвили состоялась в городе Дилижан.

Главы правительств двух стран отметили, что интенсивные контакты на высшем уровне свидетельствуют о динамичном развитии армяно-грузинских отношений и высоком уровне политического диалога.

Собеседники обсудили вопросы повестки дня и перспективы армяно-грузинского сотрудничества. Состоялся обмен мнениями о ситуации и развитиях в регионе.

Стороны подтвердили готовность к последовательному углублению дружественных связей и договорились о продолжении активного диалога.