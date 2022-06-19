У Гюмри будет единый туристический информационный сайт. С целью инновационного развития туризма в Гюмри объявлен цикл конкурсов на тему «Креативное развитие и оцифровка туризма в Гюмри».

Как передает Арменпресс, целью конкурсов творческих проектов является сбор и реализация идей, направленных на инновационное развитие туризма в Гюмри. В конкурсе получат возможсность принять участие студенты и студенческие группы не только из Гюмри, но и со всей Республики Армения.

Серия конкурсов проводится в сотрудничестве с муниципалитетом Гюмри, Фондом «Инкубатор предприятий» (Enterprise Incubator Foundation) и Гюмрийским технологическим центром (GTC). Подписан меморандум между муниципалитетом Гюмри и программой GTC Enterprise Incubator Foundation для реализации инициативы.

«Меморандум основан на возможностях совместной деятельности по творческому развитию и цифровизации туризма в Гюмри, в частности, совместной организации конкурсов на реализацию совместного цифрового туристического информационного сайта, креативной карты Гюмри, информационных точек», — сообщила Арменпресс ответственная по связям с общественностью Седа Саакян.