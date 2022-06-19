Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян 18 июня в селе Ахорти Мартунинского района принял участие в церемонии открытия техношколы «Мунк» («Мы»).

Как передает Арменпресс, об этом сообщает страница правительства Арцаха в Facebook.

Согласно источнику, государственный министр, приветствуя инициативу техношколы, основанной образовательным фондом «Ес» («Я»), в своем слове, в частности, отметил:

«Рад, что в послевоенных реалиях эта инициатива была реализована в короткие сроки — благодаря инициаторам и неравнодушным организаторам и сторонникам. Эта техношкола — образцовая модель как для обеспечения современного образования, так и для развития общества, благодаря чему, я уверен, в Ахорти и близлежащих населенных пунктах будут зарегистрированы большие успехи в образовании и развитии. Правительство стоит рядом с подобными инициативами, поскольку они укрепляют основы стратегического развития Арцаха, и это хороший пример сотрудничества в рамках «государство-община-частный сектор»».

Отмечается, что в свою очередь инициатор техношколы, директор Образовательного фонда «Ес» Ашот Аванесян представил возможности и программы структуры, подчеркнув весомый вклад всех сторонников в его становлении, в том числе правительства Арцаха, платформы ReArmenia, гуманитарной инициативы Aurora.