19 июня Армянская Апостольская церковь отметила День Католического Святого Эчмиадзина.

Первоиерарх Армянской Апостольской Святой церкви, Католикос Всех Армян Гарегин II в монастыре Святой Гаяне принял участие в священной литургии, которую отслужил Его Преосвященство епископ Мушег Бабаян.

Как сообщили Арменпресс из информационной системы Святого Эчмиадзина, на Святой литургии присутствовали епископы, священнослужители различных структур Первопрестола, руководители армянских епархий и многочисленные паломники.

«Верующие, собравшиеся под сводами этой святой церкви, находятся здесь, чтобы укрепить души через Святой Эчмиадзин, чтобы засвидетельствовать силу своей веры, возобновить завет, заключенный их святыми отцами со Христом, и утвердить верность Святому Престолу Всех армян», — говорится в сообщении.

«Наш народ обратил свой взор к Единородному, и Единородный отметил место, где должен возвыситься Его молитвенный дом, где был установлен священнический престол, откуда питается сердце верующего армянина, творческий ум армянина, честная и могучая воля армянина и усиленный», — сказал Верховный Патриарх.

Родившийся Видением, 1719-летний Святой Эчмиадзин стараниями апостольского патриарха является самым священным общенациональным местом паломничества армянского народа – благодаря своей древности и видению, своей национально-церковной и культурно-исторической роли в жизни армянского народа. Каждый его камень – свидетель нашей священной веры, на которой была соткана наша история, на которой был основан наш народ. Кажущиеся безмолвными камни живы и говорят с нами из глубины веков, и слышат наши молитвы, чтобы поведать нам о грядущих веках.

Наша Родина – это мир святынь и исторических хачкаров, где слились красота и сладость ума, души, где творения сердец и рук армянского народа увековечены кровью, пролитой на каждом клочке земли, камне и скале.

«Наши предки ценой своей жизни хранили и оберегали Святой Эчмиадзин как заветную реликвию, как источник света и надежды, как видение светлого будущем», — сказал епископ Мушег, призвав правоверных армян с твердой волей хранить этот святой завет, данный нам, быть верными Его посланию: любить Бога, любить мать-Церковь и Родину, отдавать жизнь за Веру и Родину.

Упоминается, что Епископ Мушег в своей проповеди утверждал: «С Эчмиадзином и Святой Десницей Просветителя связано то, что армянин остался армянином, продолжал творить, празднуя победу у подножия библейской горы Арарат, создал свое государство. Нет сомнения, что сегодня мы живы благодаря Святому Эчмиадзину. Эчмиадзин непоколебим, армянский народ непоколебим. Склоним наши головы как нация перед величием этого единого, общенационального, вечного, вечного священного учреждения. Хвала Богу, что сегодня Армянская Церковь продолжает свою богоугодную миссию, пребывая в вечности — точно так же и точно в том же месте, что и в четвертом веке».

Согласно информационной системе Первопрестольного Святого Эчмиадзина, в завершение епископ Мушег пожелал, чтобы молитвы из глубины сердец верующих были услышаны Богом, чтобы Он даровал Армянскому Патриарху долгую жизнь, и чтобы Христос сохранил Нацию и Армянскую Апостольскую Святую Церковь.

В конце Святой Литургии Патриарх Всех Армян произнесено пожелание Святого Эчмиадзина. Верующие и духовенство молили Бога о процветании, просвещении, непоколебимости Первопрестольного Святого Эчмиадзина, о продолжении его священной миссии.