В столице Италии Риме с 27 июня по 3 июля пройдет Молодежный чемпионат Европы по борьбе.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация борьбы Армении. Первыми в борьбу вступят борцы греко-римского стиля, затем борцы вольного стиля.

Среди борцов греко-римского стиля: Гомер Аракелян (55 кг), Сурен Агаджанян (60 кг), Рубен Мигранян (63 кг), Ашот Хачатрян (67 кг), Арман Хачикян (72 кг), Генрик Геворгян (77 кг), Айк Мхитарян. (82 кг), Виген Назарян (87 кг), Грант Микаелян (97 кг) и Альберт Варданян (130 кг).

В составе борцов вольного стиля: Арутюн Ованнисян (57 кг), Айк Абрамян (61 кг), Тигран Казарян (65 кг), Айк Папикян (70 кг), Менуа Ярибекян (74 кг), Мушег Мкртчян (79 кг), Князь Ибоян (86 кг), Сергей Саркисян (92 кг), Хачатур Хачатрян (97 кг) и Лева Геворгян (125 кг).