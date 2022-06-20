Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, сначала премьер-министр Беларуси Роман Головченко встретил глав правительств Армении, России, Казахстана и Кыргызстана, а затем после церемонии протокольного фотографирования началось заседание межправсовета.

Главы правительств государств-членов Евразийского экономического союза обсудили вопросы укрепления внутреннего рынка, развития транспортной инфраструктуры, регулирования таможенных тарифов. Было затронуто также сотрудничество в рамках цифровой повестки.

Заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе состоится 21 июня.