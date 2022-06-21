Под председательством государственного министра Республики Арцах Артака Бегларяна и Защитника прав человека Гегама Степаняна 20 июня по случаю Всемирного дня беженцев была организована встреча представителей правительства с членами Совета по защите прав насильственно перемещенных лиц и беженцев при ЗПЧ.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает отдел информации и по связям с общественностью Аппарата государственного министра Республики Арцах.

Артак Бегларян подчеркнул готовность правительства сотрудничать со всеми органами и организациями для решения проблем вынужденных переселенцев.

«Вам известно о послевоенных программах, которые позволили обеспечить некоторую социальную стабильность для перемещенных лиц. В этом контексте мы запускаем новую программу компенсации жилища, которая поможет удовлетворить жилищные потребности переселенцев, проект уже вынесен на общественное обсуждение.

В то же время мы продолжаем обеспечивать группы льготников квартирами с первичного и вторичного рынков, и в ближайшие месяцы будут сданы в эксплуатацию сотни новых квартир. Также хотел бы сообщить Вам, что по поручению президента республики до 2022 года продлен срок предоставления выплат по простоям работникам учреждений оккупированных территорий, работающих на государственном финансировании.

До конца года мы запустим дополнительные программы занятости, чтобы избежать социальных потрясений. Кроме того, мы дорабатываем законопроект о ВПЛ, после принятия которого, можно будет начать процесс предоставления им правового статуса. Эти и другие программы будут реализованы правительством Республики Арцах на инклюзивной основе, с целью вовлечения всех заинтересованных сторон в процесс принятия решений», — представил в своем выступлении госминистр.

Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян подчеркнул необходимость встреч с представителями исполнительной власти для обсуждения вопросов, волнующих перемещенных лиц и беженцев.

При активном участии представителей органов государственной власти, организаций вынужденных переселенцев и беженцев состоялась интересная дискуссия по вопросам их трудоустройства, социально-жилищным вопросам, внутригосударственным и международно-правовым вопросам и по ряду других вопросов.