Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю 30-летия образования Войск полиции.

«Поздравляю всех нас, и в частности, командование Войск полиции Армении и весь личный состав с 30-летием образования Войск Полиции!

Полицейские войска ровесники нашей республики. Сформированные в трудные 90-е годы полицейские отряды боевое крещение получили на полях сражений, одновременно обеспечивая общественный порядок и безопасность граждан, и ежедневно борясь с преступностью.

Войска полиции Армении всегда были рядом с Вооруженными силами, защищая границы Родины от всех посягательств.

Еще одним свидетельством этого стала 44-дневная война 2020 года, свои имена вместе с военнослужащими Армии увенчали славой и полицейские подразделения.

К сожалению, на этом славном пути войска полиции понесли невосполнимые потери, потеряв преданных людей, которые без колебаний отдали свои жизни во имя Родины.

Слава светлой памяти наших павших воинов!

Низкий поклон родителям бессмертных героев за то, что они подарили стране таких детей.

Сегодня Войска полиции имеют большие заслуги, они имеют полное право на празднование своего юбилея. Еще раз поздравляю командование и военнослужащих, желаю им новых достижений на службе, мира их домам. Доброй Вам службы!», — как передает «Арменпресс», говорится в поздравлении Никола Пашиняна.