Руководитель фракции «Честь имею» Национального собрания Армении Артур Ванецян 21 июня подал заявление о сложении депутатского мандата. Решением партии «Айреник» блок «Честь имею, сформированный с Республиканской партией, будет расформирован.

Как передает «Арменпресс», об этом Артур Ванецян сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня, в соответствии с законом, я подал заявление о сложении с себя депутатского мандата. Это мое решение не стало неожиданностью для многих из вас. Я уже не раз публично заявлял, что больше не вижу себя в этом парламенте. Причина очевидна: гражданин Республики Армения дал нам вотум доверия, чтобы остановить разрушительную деятельность этих властей и вывести страну из катастрофы. Однако, на мой взгляд, этот парламент перестал быть эффективной площадкой для достижения этой цели», — объяснил Ванецян.

Он также сообщил, что совет партии «Айреник» принял решение продолжить свою деятельность вне парламента. «Решением партии де-юре и де-факто прекращает свое существование образованный нами с РПА блок «Честь имею», в рамках которого мы с нашими коллегами прошли относительно короткий, но насыщенный путь, и я уверен, что во имя спасения страны нам еще предстоит пройти его. В будущем этот путь будет и за восстановление и укрепление нашей государственности», — подчеркнул Артур Ванецян.

Он поблагодарил коллег фракции «Честь имею» и «Айастан» за пройденный путь и за совместную работу.

Ванецян заверил, что решения его партии «Айреник» выйти из парламента и продолжить борьбу вне парламента — это исключительно их выбор. Это не может быть сдерживающим или направляющим фактором блока «Честь имею» в том числе и для коллег фракции «Айреник», партии «Айреник» и для беспартийных, прошедших в Национальное собрание. Он подчеркнул, что каждый должен сделать свой осознанный, обоснованный выбор.

Артур Ванецян подчеркнул, что мотивы участия во внеочередных выборах 2021 года и получения в результате депутатского мандата были предельно ясны.

«Я всегда заявлял, что мы приложим все усилия, чтобы привести нашу страну к солидарности, чтобы Армения и Арцах были безопасными, а качество жизни наших граждан улучшилось бы», — сказал он.

Ванецян добавил, что у него еще будет время подумать обо всем этом, о деятельности в течение 11 месяцев в Парламенте, и заверил, что депутатский мандат никогда не был для него самоцелью.

«Это был просто инструмент для служения нашей стране и государственности. Инструмент, который сегодня для меня уже не приемлем. Сегодня мы стоим на грани потери Отечества, мы больше не имеем права на ошибки. Борьбе нет альтернативы, как я неоднократно говорил, сегодня нет партийных флагов, разделительных линий и статусов в борьбе за армянский народ, Армению и Арцах. Это наша общенациональная борьба. Мы, члены партии «Айреник», продолжим ее вместе с нашим народом», — заключил он.