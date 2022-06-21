Евразийский экономический союз постепенно завершает этап становления и переходит в стадию раскрытия интеграционного потенциала в интересах создания единого экономического пространства, устойчивого экономического роста наших государств, укрепления конкурентоспособности и эффективного продвижения его экономических интересов на международной арене.

Премьер-министр Никол Пашинян в Минске принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в широком составе. Сначала премьер-министр Беларуси Роман Головченко встретил глав правительств государств-членов ЕАЭС, а затем состоялась церемония протокольного фотографирования.

Премьер-министр Пашинян выступил на заседании Евразийского межправительственного совета с речью. Выразив признательность белорусской стороне и лично премьер-министру Республики Беларусь Роману Александровичу Головченко за организацию Евразийского межправительственного совета и, конечно же, за теплый прием и традиционное гостеприимство, поблагодарив председательствующую сторону и лично председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Жапарова Акылбека Усенбековича за усилия по выработке тематики обсуждаемых вопросов, он, в частности, сказал:

“Евразийский экономический союз постепенно завершает этап становления и переходит в стадию раскрытия интеграционного потенциала в интересах создания единого экономического пространства, устойчивого экономического роста наших государств, укрепления конкурентоспособности и эффективного продвижения его экономических интересов на международной арене.

С учетом новых реалий возрастает необходимость повышения тесной координации наших действий как фундамента для адаптации государств-членов к современным условиям глобальной экономики.

В условиях современных экономических вызовов одной из важнейших задач остается обеспечение продовольственной безопасности наших стран. В настоящее время в силу объективных причин на общем аграрном рынке возникают ограничения в поставках отдельных видов сельскохозяйственной продукции, что может негативно сказаться на стабильном функционировании сельского хозяйства наших стран и в целом на продовольственном обеспечении Союза.

В связи с этим полагаю, что государствам-членам Союза необходимо в первую очередь противодействовать рискам на коллективной основе, используя потенциал выработки консолидированных и взаимоприемлемых решений, минимизируя возможность возникновения дефицита продовольственных товаров».

В продолжение начатого накануне обсуждения ключевых вопросов повестки, Никол Пашинян остановился на некоторых актуальных для Союза аспектах.

«Для наших государств сотрудничество в рамках Союза является приоритетным направлением, позволяющим наращивать традиционную кооперацию и создавать новые партнерские отношения с целью реализации экономического потенциала объединения, — сказал он. — В данном контексте с целью функционирования единого рынка Союза считаю важным устранение препятствий во взаимной торговле, формирование новых логистических цепочек экспорта и импорта, развитие импортозамещения и дальнейшее улучшение условий хозяйствования бизнеса.

Опыт последних лет показывает, что значительная часть препятствий, с которыми сталкивается бизнес, является результатом отсутствия единых, скоординированных, согласованных правил деятельности. Лишь готовность к конструктивному диалогу, открытость и прозрачность могут способствовать сохранению положительной динамики в данном вопросе.

Считаю важным также регулирование вопроса алкогольного рынка. Установление единых целей и принципов, общих мер регулирования, может способствовать созданию общего рынка без дискриминационных ограничений и изъятий во взаимной торговле. Для Армении это является приоритетным направлением и имеет широкие экспортные возможности».

Отметив, что на наших глазах происходит цифровая трансформация мировой экономики и без освоения передовых цифровых инструментов и технологий сложно конкурировать на мировой арене, констатировав, что с момента формирования Цифровой повестки Союза уже удалось запустить ряд масштабных проектов, благодаря которым экономические отношения между нашими странами стали более простыми и прозрачными с точки зрения оценки их эффективности, премьер-министр РА сказал:

«Считаю важным формирование системы отслеживания перевозок с применением навигационных пломб, взаимное признание электронных цифровых подписей, а также обсуждение вопроса трансграничной электронной торговли, рост объемов которой ставит перед нами новые задачи и требует эффективного решения вопросов безопасности товаров, защиты прав потребителей, а также обеспечения полноты налогов и таможенных поступлений.

Учитывая отсутствие общих границ с государствами-членами ЕАЭС, цифровизация процессов обеспечит Армении экономию времени и материальных ресурсов».

Констатировав, что логистика — это еще одна сфера, требующая цифровых решений, Никол Пашинян подчеркнул в этом контексте важность выработки согласованных предложений по координации и взаимодействию государств-членов по вопросам создания и развития транспортной инфраструктуры, мультимодальных логистических центров и евразийских транспортных коридоров. Армянская сторона придает важное значение развитию диалога и сотрудничества с Китайской Народной Республикой в реализации стратегической инициативы “Один пояс, один путь”.

«Несмотря на объективные сложности, возникающие при достижении компромиссов, мы продолжаем двигаться в направлении построения эффективного объединения, которое успешно действует в современных непростых реалиях» — отметил в завершение Никол Пашинян, поблагодарив присутствующих за плодотворную работу и конструктивное обсуждение.

Главы правительств государств-членов Евразийского экономического союза обсудили вопросы укрепления внутреннего рынка, развития транспортной инфраструктуры, регулирования таможенных тарифов. Было затронуто также сотрудничество в рамках цифровой повестки.

В соответствии с принятым на заседании решением Совету Евразийской экономической комиссии поручено совместно с правительствами государств-членов ЕАЭС обеспечивать подготовку индикативных балансов в отношении ряда товаров, в частности, пшеницы, ячменя, кукурузы, семян подсолнечника, сахара и др.

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Заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян представил предстоящие совместные программы и шаги в направлении процесса цифровизации.

В ходе заседания были подписаны согласованные документы и протоколы.

Принято решение о проведении очередного заседания Евразийского межправительственного совета в конце августа в Кыргызстане.

После заседания главы правительств посетили площадь Победы в Минске, возложили венки к Монументу Победы в Великой Отечественной войне, почтили память павших за Родину.