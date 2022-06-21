Комитет государственных доходов и министерство территориального управления и инфраструктуры Армении совместно сообщают, что в соответствии с достигнутой Республикой Армения в результате рабочих переговоров с Российской Федерацией договоренностью, 20 июня с.г. правительство Российской Федерации приняло решение выделить дополнительные площади в 3-4 км от международного автомобильного пункта пропуска «Верхний Ларс», где можно будет проводить операции таможенного контроля около 250 автомобилей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе КГД, упомянутое распоряжение окажет положительное влияние с точки зрения увеличения пропускной способности пропускного пункта, устранения пробок и надлежащего управления очередями.