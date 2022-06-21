Председатель фракции НС «Гражданский договор» Айк Конджорян встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства Нидерландов в Республике Армения Нико Схермерсом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, были обсуждены перспективы развития межпарламентских отношений между Арменией и Нидерландами и направленные на развитие парламентской дипломатии вопросы.

Глава фракции и посол особо отметили важность становления в Армении демократических институтов и углубления сотрудничества с Королевством Нидерландов в этом направлении.

Особое внимание было уделено возможностям развития и укрепления парламента как одного из важнейших институтов демократии, а также перспективам сотрудничества.