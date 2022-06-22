Фестиваль композиторского искусства «Классики современности» Государственного симфонического оркестра Армении отныне будет носить имя легендарного польского композитора ХХ века Кшиштофа Пендерецкого. Это решение далеко не случайно, поскольку Пендерецкий, прекрасно зная о своих армянских корнях по линии матери, с особенной теплотой относился к Армении.

В поздний период своей жизни связи композитора и его жены Эльжбеты Пендерецкой с Арменией стали еще ближе — во многом благодаря дружбе с Государственным симфоническим оркестром Армении и визитам в нашу страну. Великий композитор был неравнодушен и к нашей исторической судьбе, посвятив памяти жертв Геноцида свое произведение «Псалом 3» в 2015 году — к 100-летию армянской трагедии. Руководство Государственного симфонического оркестра уверено, что, будучи названным в честь легендарного композитора, Фестиваль современных классиков имени К.Пендерецкого будет иметь еще большее символическое значение, расширяя свое международное признание, сохраняя живой память о его связи с Арменией.

Напомним, что фестиваль, проводимый при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, представляет сочинения современных композиторов в отдельных концертах, в ходе которых звучат лучшие симфонические произведения авторов. Фестиваль также объединяет и различные известные армянские коллективы, которые выступают вместе с мировыми знаменитостями на одной сцене.

Фестиваль современных классиков имени Пендерецкого откроется 9 июля в концертном зале «Арам Хачатурян». В этот день, в сопровождении Государственного симфонического оркестра Армении, будут исполнены произведения Арво Пьярта (Cantus памяти Бенджамина Бриттена), Кайи Саариахо («Ciel d’hiver») и Себастьяна Фагерлунда («Stonework» и «Drifts» для оркестра). За дирижерским пультом будет стоять финский дирижер Ханну Линту.

Следующий концерт в рамках фестиваля состоится 16 июля: в его программу включены произведения самого Кшиштофа Пендерецкого — Adagietto из оперы «Потерянный рай», Концерт №2 «Метаморфозы» для скрипки с оркестром и Симфония №4 «Adagio». В сопровождении Государственного симфонического оркестра Армении под управлением Сергея Смбатяна выступит скрипачка Летиция Морено.

Закрытие Фестиваля современных классиков им.К.Пендерецкого состоится 19 июля концертом под названием «Молитвы». Ожидаются мировые премьеры двух произведений современных композиторов — Девятой симфонии Валентина Сильвестрова и Хоровой пассакалии Карла Дженкинса. Последняя посвящена памяти жертв 44-дневной войны в Арцахе. Также будет исполнено сочинение Тиграна Мансуряна «Исповедую с верой» — молитва для баритона, хора и оркестра. На сцене в сопровождении Государственного симфонического оркестра Армении (дирижер — Сергей Смбатян) выступят баритон Аксель Давеян и Национальная академическая хоровая капелла Армении (художественный руководитель и дирижер — Ованес Чекиджян). Концерт носит название «Молитвы».