Миланский «Интер» официально представит Генриха Мхитаряна 22 июня.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет Football Italia. По данным издания, зарплата Мхитаряна составит около 4,2 млн евро с учетом премий. Его контракт с «Интером» рассчитан до 2024 года.

Ранее эти сведения подтвердил исполнительный директор «Интера» Джузеппе Маротта. «Подтверждаю, что Андре Онану и Генриха Мхитаряна мы приобрели бесплатно. С ними уже подписаны контракты». Генрих Мхитарян выступает в итальянской Серии А с 2019 года. Армянский полузащитник стал победителем первого турнира Лиги конференций в составе римской «Ромы».