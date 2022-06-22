Технологический саммит «Orion Summit 2022», проводимый в Ереване имеет решающее значение для развития технологических компаний и всей отрасли, а также является хорошей возможностью зафиксировать разработки и успехи отрасли.

Как передает корреспондент «Арменпресс», такое мнение в своем выступлении в рамках саммита высказал министр высокотехнологичной промышленности Армении Роберт Хачатрян.

«Проведение таких мероприятий имеет ключевое значение для развития и становления технологических компаний, а также всей отрасли. Известные представители сферы технологий и бизнеса соберутся сегодня на одной площадке, чтобы обсудить актуальные темы, поделиться опытом и историями успеха. Для нас это также хорошая возможность зафиксировать разработки и успехи сферы», — сказал Хачатрян.

Министр считает, что не следует избегать разговоров о проблемах. Их обнаружение и обсуждение, выработка решений позволят не повторять ошибок, избегать новых ошибок.

На повестке министерства стоит вопрос развития стартап-экосистемы. Министр заверил, что ведется последовательная работа по созданию и развитию стартапов. Он убежден, что успешный опыт компаний, проложивших путь к своим достижениям, может стать серьезным толчком для стартапов.

«У Армении большой технологический потенциал, здесь собралась часть этого потенциала. Уверен, что результаты этого саммита не заставят себя долго ждать. Уверен, что мероприятие будет эффективным и поможет нам вместе найти новые пути прогресса», — заключил Хачатрян.

«Orion Summit 2022» проходит в Ереване, в Матенадаране 22 июня. В нем примут участие всемирно признанные учредители, инвесторы, консультанты, специалисты в области технологий, финансов, бизнеса и других областях. Среди участников — министр высокотехнологичной промышленности РА, председатель Центрального банка РА. Одним из ключевых направлений саммита является презентация экосистемных решений и поощрение их внедрения в армянских компаниях.

Orion (Orion Worldwide Innovations) — это центр роста стартапов и развития взаимосвязанной экосистемы, предлагающий полный спектр услуг. Orion создает возможности для инвестиционных компаний выйти на рынок США, совершенствует их стратегии привлечения клиентов, помогает им оставаться конкурентоспособными и поддерживает их инновации.Компания «Орион» была основана в 2017 году в США. Компания имеет офисы в Нью-Йорке и в Ереване, сотрудничает с компаниями и сетями инвесторов, работающими в разных странах мира.