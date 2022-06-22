В Ереване проходит «Orion Summit 2022».

Технологический саммит организован Центром роста стартапов и развития взаимосвязанных экосистем Orion Worldwide Innovations.

Как сообщает «Арменпресс», соучредитель Orion Worldwide Innovations Armenia Диана Арзуманян на брифинге с журналистами отметила, что цель саммита — подвести итоги двухлетней деятельности и поддержать армянскую стартап-экосистему.

«В ходе панельных дискуссий мы раскроем проблемы и решения, которые возникли в нашей экосистеме. Наша цель — представить Армению как страну технологической ориентации», — сказала Диана Арзуманян.

Она отметила, что на саммите пройдет пять панельных дискуссий. На них будут говорить об армянских компаниях-единорогах (unicorn), будут обсуждаться темы достижении и слияний, представят 5 самых быстрорастущих компаний Армении, у которых есть большой потенциал стать «единорогом».

Эмма Аракелян, директор-основатель Orion Worldwide Innovations, сообщила, что во время технологического саммита в качестве инициативы, объединяющей общеармянские интеллектуальные, технологические, коммерческие и культурные силы, официально будет запущена сеть Digital Julfa.

«Ее представит Марк Ченьян, имеющий более чем 50-летний опыт работы в сфере инвестиционных банков. Наше видение — иметь в будущем десять «единорогов», что приумножит богатство страны», — сказала она.

Директор по правовым вопросам «Америабанка» Давид Саркисян подчеркнул, что для них важно стать платиновым спонсором мероприятия. Он подчеркнул, что они придают важность развитию цифровизации в Армении, а точнее — в армянском бизнесе.«Америабанк» всегда был новатором в различных областях, придавал важность реализации различных инновационных программ. «Мы уже несколько лет разрабатываем различные экосистемы, которые направлены на облегчение жизни бизнеса, также и различных организаций», — сказал он.