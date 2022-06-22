При финансовом содействии Агентства США по международному развитию 22 июня в Ереване прошла первая Национальная конференция по развитию рабочей силы.

Как сообщает «Арменпресс», заместитель посла США в Армении Чип Лайтинен отметил важность сотрудничества между различными структурами, которые поддержат правительство Армении в работе над Национальной стратегией занятости. «Одним из важнейших активов Армении является человеческий капитал. Мы продолжаем содействовать развитию рабочей силы, потому что развитые, конкурентоспособные люди позволят стране в полной мере использовать свой экономический потенциал», — сказал он.

Натия Нацвлишвили, постоянный представитель Офиса ПРООН в Армении, активное сотрудничество также считает важным. «Мы здесь, чтобы содействовать продвижению занятости в Армении. Мы знаем, что все эти годы существовала эта проблема. Мы видим гораздо более высокую безработицу среди молодежи, женщин и девушек. Мы верим, что усилия международных партнеров, правительства Армении будут направлены на решение этих проблем», — сказала она.

Директор Фонда «Инкубатор предприятий» Баграт Енгибарян отметил, что основу программы «Развитие рабочей силы в Армении» составляет молодежь. Это один из проектов, который строит будущее. То есть мы создаем человека, который должен думать, творить, противостоять будущим вызовам», — сказал он.

Программу «Развитие рабочей силы в Армении» реализуют партнеры Фонда «Инкубатор предприятий», Национальный аграрный университет Армении, Армянский фонд помощи и CIVITTA-ARMENIA. Программа была запущена в октябре 2021 года с целью расширения возможностей и навыков молодых людей и женщин путем их адаптации к потребностям рынка труда, а также продвижения их возможностей трудоустройства в сферах высоких технологий, сельского хозяйства, туризма и гостевого бизнеса.

В течение 5 лет программа намерена обеспечить 10 000 молодых людей из регионов Республики Армения в возрасте от 15 до 29 лет профессиями, пользующимися спросом на рынке труда, 7 000 из них предоставить улучшенные возможности трудоустройства.