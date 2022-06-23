Генеральный прокурор Республики Армения Артур Давтян с рабочим визитом выехал в Республику Беларусь для участия в 32-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров Содружества Независимых Государств, которое пройдет в Минске.

«На очередном ежегодном заседании Координационного совета будет обсуждаться опыт государств-участников СНГ и функции органов прокуратуры в таких сферах как: легализация, возврат средств, нажитых преступным путем, защита прав бизнеса в уголовном процессе, экстремизм, терроризм, борьба с нелегальной миграцией», — как передает «Арменпресс», об этом сообщает генеральная прокуратура.

В повестку заседания также включены вопросы общего состояния реализации международных договоров в сфере борьбы против преступности, в сфере прокурорской и следственной деятельности, отчеты о результатах деятельности Координационного совета в 2021 году, а также вопросы, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных программами сотрудничества по отдельным направлениям, утвержденным Координационным советом в предыдущие годы и вопросы возможностей сотрудничества.

В рамках заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ пройдут встречи генерального прокурора Республики Армения с генпрокурорами других стран-партнеров.