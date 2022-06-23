«FLYONE ARMENIA», первая национальная авиакомпания Армении, сообщает, что за более чем 6 месяцев после выхода на авиационный рынок она уже перевезла 100 000 пассажиров.

Как сообщает «Арменпресс», авиакомпания напоминает, что динамично развивающаяся компания, благодаря современному авиафлоту и высококвалифицированному персоналу, с уверенностью выполняет миссию по предоставлению пассажирам доступных авиационных услуг.

Первый рейс авиакомпании «FLYONE ARMENIA» состоялся 18 декабря 2021 года. Компания уже выполняет рейсы в города Европы, Российской Федерации, Ближнего Востока, в частности, в Москву, Сочи, Лион, Париж, Стамбул, Кишинев, Бейрут, Тбилиси.

Компания заявляет, что планирует увеличить количество эксплуатируемых самолетов и расширить карту авиационных направлений за счет предоставления услуг в соответствии с международными стандартами.

«FLYONE ARMENIA» основана 27 октября 2021 года. Комитет гражданской авиации РА выдал компании сертификат эксплуатанта воздушного судна. Компания получила двузначный код IATA 3F и трехзначный код ICAO FIE.

«FLYONE ARMENIA» предлагает доступные рейсы по ряду направлений, таких как Москва, Париж, Лион, Тбилиси, Стамбул, Кишинев, Сочи и Бейрут.

Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и Airbus A319. Они рассчитаны на 180 и на 144 посадочных места, соответствуют всем стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA)и безопасности EASA.

Компания «FLYONE», запущенная в 2016 году в Республике Молдова, сейчас является одним из лидеров авиационного рынка. FLYONE получила сертификат IOSA, который является высшим стандартом безопасности операционного управления, как в 2018, 2019 и в 2020 гг. Компания неоднократно входила в ТОП-10 самых пунктуальных компаний категории EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).