В мае 2022 года в Армении зарегистрировано 673 224 оплачиваемых рабочих места, что является историческим рекордом всех времен.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, регистрируются только те рабочие места, за которые заплачен подоходный налог с заработной платы.

«В мае 2022 года, по сравнению с 2021 годом, у нас больше рабочих мест на 38 273, или на 6%, по сравнению с маем 2019 года, больше на 72 359, или на 12%, по сравнению с маем 2018 года на 125 235 рабочих мест. Другими словами, с 2018 года в Армении появилось более 125 000 рабочих мест», — сказал он.

Касаясь фонда заработной платы, Пашинян сообщил, что в мае фонд составил 160 млрд 56 млн драмов, что на 4 млрд 531 драм больше, чем в мае прошлого года, и на 63 млрд 369 драмов больше, чем в мае 2018 года. «То есть фонд оплаты труда с 2018 года увеличился на 65%», — сказал премьер-министр.

По словам Никола Пашиняна, общая сумма налога на прибыль в мае составила 32 млрд 741 млн драмов, что на 3 млрд 811 млн драмов больше, чем в мае 2021 года, и на 8 млрд 578 млн драмов больше, чем в мае 2018 года.«В мае 2022 года средняя заработная плата составила 237 845 драмов, что на 25 592 драма или на 12% больше, чем в мае 2021 года. По сравнению с 2019 годом больше на 50 667 драмов, или на 27%, а по сравнению с 2018 годом на 61 306 драмов или на 34,7%», — заключил премьер-министр.