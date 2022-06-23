22 июня в Ереване, в Матенадаране состоялся международный технологический саммит «Orion Summit 2022», в котором приняли участие авторитетные компании из Армении, США, Филиппин и Литвы.

Как сообщает «Арменпресс», в течение целого дня в 5 панельных дискуссиях приняли участие учредители, инвесторы, консультанты в области технологий, финансов, бизнеса, культуры и других сфер. Основным докладчиком саммита был известный специалист в области инвестиционно-банковского дела и финансового консалтинга, член Правления Союза армянских партнеров Марк Ченьян.

«Мы всегда должны двигаться вперед, не ограничиваясь лишь разговорами о создании хороших условий для стартапов и IT-сектора. Миссия саммита — развитие Армении, достижение ускоренного роста, так как участники этого мероприятия также строят экосистему. Программа кадрового капитала, рост поглощений, слияний, развитие единорогов — темы, которые могут стать основой серьезных изменений», — сказала Эмма Аракелян, директор-основатель «Orion Worldwide Innovations».

«Саммит Ориона продолжится. Саммит становится площадкой для переговоров. Мы стремимся создать больше возможностей для стартапов армянского происхождения встречаться и сотрудничать с глобальными компаниями. Мы начали в Ереване, в следующем году встретимся в Нью-Йорке, еще через год — во Франкфурте», — сказала Диана Арзуманян, соучредитель «Orion Worldwide Innovations».

Министерство высокотехнологичной промышленности Республики Армения и Центральный банк внесли большой вклад в обсуждения высокого уровня саммита. Вокруг площадки саммита собрались авторитетные компании, такие как Ameribank, SADA, Adobe, Grant Thornton, EY и другие партнеры.

В ходе саммита была запущена сеть Digital Julfa Network, которая представляет собой инициативу, объединяющую общеармянские интеллектуальные, технологические, коммерческие и культурные силы.

Мероприятие завершилось фуршетом, на котором пианист-композитор, автор альбома Jazzical Komitas-Passion of Fire Джоэл А. Мартин исполнил произведения Комитаса в джазовой интерпретации. В рамках саммита также прошла выставка современного искусства.

Orion (Orion Worldwide Innovations) — это центр роста стартапов и развития взаимосвязанной экосистемы, предлагающий полный спектр услуг. Orion создает возможности выхода для инвестиционных компаний на рынок США, совершенствует их стратегии привлечения клиентов, помогает им оставаться конкурентоспособными и поддерживает их инновации.

Компания «Орион» была основана в 2017 году в США. Компания имеет офисы в Нью-Йорке и в Ереване, сотрудничает с компаниями и сетями инвесторов, работающими в разных странах мира.