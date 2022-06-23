Ситуацию на КПП Верхний Ларс можно исправить, обеспечив отсутствие очередей грузовых машин в Грузии.

Как сообщает «Арменпресс», после заседания правительства министр экономики Армении Ваан Керобян отвечая на вопросы, сказал, что многие хозяйствующие субъекты понесли убытки, и все это рассматривается. При больших потерях, сработают программы содействия.

«Мы попросили наших грузинских коллег, цветы и свежую рыбу также внести в особую категорию, чтобы машины, груженные этим товаром, могли бы без очереди проезжать через территорию Грузии и выезжать к КПП «Верхний Ларс», — сказал он.

По словам министра, раньше много грузовых машин въезжали в Россию напрямую из Европы, теперь им приходится объезжать всю эту область, а ближайший пункт пропуска — КПП Ларс.

«11 июня я встретился со своим российским коллегой на КПП «Верхний Ларс» для разрешения этого вопроса. В результате нашей договоренности 20 июня правительство России приняло решение об открытии второй зоны таможенного оформления в районе КПП «Верхний Ларс», что, по нашей оценке, должно увеличить пропускную способность на 30%. Вместо сегодняшних 400-450 машин в сутки будут проезжать 650-700 машин», — пояснил Ваан Керобян.