Делегация во главе с министром обороны Республики Армения Суреном Папикяном отбыла в РФ для участия в очередном заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ, которое состоится 24 июня в Москве.
Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении.
Член делегации Национального Собрания Армении в ПАСЕ Сона Казарян выступила с речью на пленарной сессии ПАСЕ. Как сообщили Арменпресс в Управлении по...
Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с...
Защитник прав человека Армении Кристине Григорян выступила с видеообращением во время обсуждения со специальным докладчиком по вопросу о внесудебных казнях,...
Премьер-министр Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Федеративной Республики Германия в Республике Армения Виктора Рихтера. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации...
Советник премьер-министра Республики Армения Арташес Туманян 23 июня принял делегацию во главе с главой ереванского офиса Всемирного банка Каролин Гегинат....
Премьер-министр Никол Пашинян принял главу миссии Международного валютного фонда в Армении Иву Петрову. Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, премьер-министр...
На протяжении всей армянской истории опорой Армении и Армянского нагорья были Сюник и Арцах, оказавшиеся после последней войны в довольно...
Ситуацию на КПП Верхний Ларс можно исправить, обеспечив отсутствие очередей грузовых машин в Грузии. Как сообщает «Арменпресс», после заседания правительства...
22 июня в Ереване, в Матенадаране состоялся международный технологический саммит «Orion Summit 2022», в котором приняли участие авторитетные компании из...
Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Альфред Кочарян принял чрезвычайного и полномочного посла Индии в Армении Кишан Дан...
Правда, в лице своего специального представителя по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво...Читать далее
Полузащитник испанского «Леванте» Эдгар Севикян решил присоединиться к национальной сборной Армении по футболу, сообщил...Читать далее
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