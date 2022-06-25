В ДТП на гражданском автомобиле разбились военнослужащие-контрактники N-ской воинской части АО.

От полученных травм Николай Сережаевич Саркисян (1981г/р) умер, еще четверо военнослужащих доставлены в медучреждение.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Республики Арцах.

«24 июня около 22:00 часов при еще неизвестных обстоятельствах, после окончания дневной службы, в час отдыха, на гражданском автомобиле попали в ДТП военнослужащие-контрактники N-ской воинской части АО. От полученных травм скончался Николай Сережаевич Саркисян (1981г/р), еще четверо военнослужащих доставлены в медучреждение. Их состояние оценивается как тяжелое», — говорится в сообщении.

Ведется расследование для полного выяснения подробностей случившегося.