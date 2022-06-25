Государственный симфонический оркестр Армении при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения с апреля по ноябрь реализует молодежную образовательно-культурную программу «Мой симфонический», в которую вовлечены 2000 студентов высших учебных заведений Еревана.

Как сообщили «РА» из Управления информации и связям с общественностью МОНКС, на данном этапе ведется подготовка к опросу с использованием социологических методик и инструментов, по результатам которого станут ясны предпочтения молодежи относительно классической музыки и концертов.

В частности, можно будет узнать какие культурные мероприятия любит посещать армянская молодежь (согласно демографическим данным и месту жительства), частоту посещения концертов, способствующие или мешающие этому факторы, требования к репертуару и ожидания, а также источники получения информации о культурных мероприятиях, эффективность информационных материалов и т.д. Организаторы также собирают данные учащихся для их включения в программу.

На следующем этапе, в сентябре-ноябре, будут организованы встречи со студентами для знакомства с оркестром и предстоящими программами. Студенты также будут приглашены на концерты: им будет предоставлена ​​интересная информация о классической музыке, концертах, исполняемых произведениях и композиторах. После же концертов пройдут обсуждения в фокус-группах.

Как отмечают инициаторы программы, она направлена ​​на то, чтобы создать среду, в которой студенты смогут по новому воспринять содержание классических концертов, стать своеобразными послами для распространения культурной информации среди молодежи и общественности.

На основе проведенных исследований будет создана уникальная информационная база, которая позволит развернуть деятельность в соответствии с современными требованиями и предпочтениями молодежи, совершенствовать содержание концертов и постоянно обеспечивать эффективную коммуникацию с юными слушателями. По итогам программы можно будет разработать механизмы для вовлечения в концерты большего числа молодежи.