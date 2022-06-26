В рамках субвенционной программы планируется обновить автопарк общины Гюмри.

Как передает Арменпресс, в рамках субвенционной программы Гюмри в последние годы обновляет технику. С 2018 года сообщество приобрело 2 самосвала, 3 мусоровоза, 1 экскаватор-подъемник, а также 6 мусоровозов: 1 вакуумный, 4 комбинированных и 1 грейдер. Доля правительства программы стоимостью 480 млн. 455 тыс. драмов составляет 50%.

Еще 23 единицы техники и 3 микроавтобуса муниципалитет приобрел по субвенционной программе в 2020 году — при 50% поддержке правительства. В 2022 году планируется закупить 3 единицы многофункциональной техники по субвенционной программе.

В рамках другой субвенционной программы 2021 года в детском саду «Красная Шапочка» установлена фотоэлектрическая станция мощностью 16 кВт с 30 модулями. Правительство выделило 60% от суммы программы на сумму 7 млн 474 тыс. драмов, остальная сумма была выделена из общинного бюджета. Детский сад в субвенционных программах 2022 года планирует проведение ремонтных работ. Господдержка этой программы составляет 70%.

В квартале Муш 2/2 города Гюмри, начатые в 2018 году строительные работы еще не завершены. Общая стоимость субвенционной программы квартала составляет 105 млн. 484 тыс. драмов, из которых доля правительства составляет 30%. Работы осуществила компания «Ваградян шин». Поскольку строительные работы не завершены, сумма была предоставлена общине Гюмри на хранение.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Ширакской областной администрации, субвенционные программы, осуществляемые в общинах области, в том числе и в Гюмри, находятся в центре внимания губернатора.

«По поручению губернатора руководство отрасли следит за ходом реализации программы. На днях губернатор провел рабочее совещание в зале общины Гюмри, коснувшись недостатков, зарегистрированных в реализуемых в общине субвенционных программах. На встрече присутствовали глава общины Гюмри Вардгес Самсонян, представители районной и городской власти, отраслевые чиновники», — сказала начальник управления Араксия Киракосян.

Арменуи Мхоян