Обосновавшаяся в Армении российская художница решила создать серию портретов армянских знаменитостей. Дизайнер, художник — Виктория Березницкая уже более трех месяцев находится с семьей в Армении.

Обустроившись временно в Гюмри, художница настолько полюбила этот город, его архитектуру и людей, что уже успела организовать в Гюмри небольшую персональную выставку в фойе музея Меркурова. Город представлен на персональной выставке под названием «Настроение Гюмри».

«Я очень полюбила Армению, меня здесь очень хорошо принимали, особенно близким стал Гюмри — очень близким, архитектура Гюмри уникальна, а о дверях и воротах просто не могу найти слов. Я знаю, что в Гюмри много проблем, но пока с ними не сталкивалась, и мне нравится этот город», — сказала Виктория в беседе с Арменпресс.

Она фрилансер и может работать где и откуда угодно, ее сын учится дистанционно, а муж пытается продолжить свою работу в Армении. Пока неизвестно, как долго они пробудут в этой полной солнца стране, но с каждым днем художник становится все ближе к Гюмри и гюмрийцам.

У молодой художницы есть много новых идей по обогащению культурной жизни этого культурного города, и одна из самых важных – серия картин армянских знаменитостей, за которую она уже взялась. Виктория знает многих известных армян. Она уже написала портрет основателя Reddit Алексиса Оганяна и его жену — суперзвезду тенниса Серену Уильямс. «Я подумываю создать серию картин известных армян всего мира. Портрет Мгера Мкртчяна готова. Этого актера невозможно не любить и не цитировать его фильмы», — говорит Виктория.

Арменуи Мхоян