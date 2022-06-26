Защитник прав человека Армении Кристинне Григорян распространила послание по случаю отмечаемого 26 июня Международного дня в поддержку жертв пыток, отметив, что представители азербайджанской власти подвергали и подвергают пыткам и бесчеловечному обращению армянских военнопленных и гражданских лиц, содержащихся в Баку — в нарушение международных обязательств.

В этом плане запоздалая оценка со стороны международного правопорядка или ее полное отсутствие несет серьезнейший риск нормализации подобных преступлений в рамках других конфликтов. К сожалению, запоздалые выводы стоят человеческих жизней и искалеченных судеб.

Как передает Арменпресс, послание размещено на странице Омбудсмена Республики Армения в Facebook.

«26 июня человечество отмечает Международный день в поддержку жертв пыток. Этот вид преступления, запрещенный международным правом и не имеющий оправдания ни при каких обстоятельствах, продолжает оставаться вызовом международному праву и коллективной борьбе государств за предотвращение и наказание преступлений против человечности.

Оказание необходимой помощи жертвам и пострадавшим от этого бесчеловечного преступления, а также членам их семей должно быть прямым обязательством государств, принявших на себя международные обязательства, предусматривающие абсолютный запрет пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания», — говорится в сообщении.

Кристинне Григорян добавила, что, несмотря на наличие хорошо разработанных международных и национальных правовых нормх и институциональных систем, современные конфликты и боевые действия представляют еще большие и неустраненные риски для преступлений пыток и жестокого обращения.

«И множество примеров тому задокументировано в ходе 44-дневной Арцахской войны, когда многие наши соотечественники подверглись пыткам, внесудебным расправам и другим формам бесчеловечного обращения со стороны азербайджанских вооруженных сил.

Власти Азербайджана пытают и бесчеловечно обращаются с армянскими военнопленными и гражданскими лицами, удерживаемыми в Баку в нарушение международных обязательств.

В связи с этим запоздалая оценка международным правом или ее полное отсутствие несет в себе серьезный риск нормализации таких преступлений в контексте других конфликтов. К сожалению, затягивание следствия стоит человеческих жизней и искаженных судеб», — подчеркнула Омбудсмен Армении.

Она заявила, что, являясь национальным механизмом по предотвращению всех форм пыток и жестокого обращения, Защитник прав человека всегда поднимал вопросы внутренней политики и практики на местах, аргументируя это ежегодными и внеочередными отчетами и заявлениями.

Кристинне Григорян уточнила, что требование абсолютного запрета всех форм пыток и жестокого обращения включает в себя все потребности лиц, находящихся в местах лишения свободы — такие, как неадекватное содержание в пенитенциарных учреждениях, несовершенство медицинской помощи и услуг, нулевая эффективность услуг по реабилитации и ресоциализации после отбытия наказания, а также применение незаконных средств усмирения в психиатрических организациях.

Защитник прав человека вновь подчеркнула необходимость как принятия государством конкретных мер по оперативному и адекватному реагированию на случаи применения пыток, привлечению к ответственности виновных в результате эффективного расследования, так и эффективному предупреждению в стране пыток, в том числе индивидуальных психологических, социальные и реабилитационные услуги для пострадавших от пыток и их семей.

«В этом плане в нашей стране продолжают оставаться несовершенными механизмы возмещения морального вреда, причиненного нарушением абсолютного права на пытки и иное бесчеловечное обращение», — отметила Омбудсмен Армении, добавив, что сегодня – это также повод обсудить эти вопросы с институциональными решениями — сотрудничая с организациями гражданского общества, которые активно работают в этой области в течение многих лет.