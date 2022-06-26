Град в верхнем подрайоне Мартакерта в Арцахе, который длился около 40 минут, причинил материальный ущерб населению.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

«Град на приусадебных участках и в садах сровнял с землей овощные и бахчевые культуры, плодовые деревья, повредил проводку, крыши и окна жилых домов.

Столб ЛЭП упал на автомобиль. Повреждены еще 3 транспортных средства.

Слой града в сопровождении сильного ветра в селе Зардахач составил 2 см, в Верин Оратахе — 3 см.