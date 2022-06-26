В последнем матче финальной серии чемпионата французского баскетбольного клуба Aswell Lion соревновался с Monaco и одержал победу со счетом 84:82.

Как передает Арменпресс, игрок сборной Армении Крис Джонс стал чемпионом Франции в составе Aswell Lion. Джонс присоединится к сборной Армении на Мальте, чтобы принять участие в чемпионате Европы малых стран.

С 29 июня сборная Армении во второй раз в своей истории примет участие в чемпионате Европы малых стран. Он проводится на Мальте. 29 июня состоятся встречи Гибралтар-Армения, 30 июня — Армения-Сан-Марино. После группового этапа с 1 июля начнутся четвертьфинальные, полуфинальные и финальные игры.