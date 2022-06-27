В Армении с 20 по 26 июня подтверждено 139 случаев заболевания COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении, отмечая, что общее количество случаев заболевания COVID-19 достигло 423 243, из которых 412 755 — выздоровевшие, есть 8 626 — летальных исходов.

За последнюю неделю вылечились 62 заболевших, есть 1 летальный исход.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 178 пациентов.

В течение последней недели проведено 4 780 тестов.

Всего проведено 3 132 661 тестирование.